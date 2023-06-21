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Терапевт Лапа заявила о риске формирования отёка лёгкого у ряда пассажиров аппарата «Титан»

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Ангелина Шурпина
Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала о возможных последствиях нахождения в пропавшем глубоководном аппарате «Титан» для здоровья пассажиров.
Терапевт Лапа заявила о риске формирования отёка лёгкого у ряда пассажиров аппарата «Титан»
  • AFP
  • © OceanGate Expeditions

«Нужно определённое соотношение кислорода и углерода, так как там много людей в замкнутом пространстве. Когда углекислого газа становится больше, (а его естественно становится больше при выдохе), быстрее сжигается кислород... Тогда человек начинает быстро задыхаться, потому что клетки, не получая кислорода, начинают разрушаться», — рассказала Лапа.

Она также подчеркнула, что если в аппарате есть люди с сердечно-сосудистыми или аллергическими заболеваниями, им первым будет плохо, потому что, по её словам, «формируется отёк лёгкого».

«Я думаю, им там нелегко, если не предусмотрены никакие защиты для органов дыхания, а сосуды через лёгкие насыщаются углекислым газом, это противоестественно и распространяется по всем органам, и могут быть любые органные нарушения», — заключила врач.

Ранее стало известно о том, что в Атлантическом океане пропал глубоководный аппарат, предназначенный для доставки туристов к месту кораблекрушения «Титаника», сейчас ведутся поиски субмарины.

Как утверждается, подводные туры предлагает американская компания OceanGate Expeditions, работающая в Ньюфаундленде. Одна экскурсия стоит порядка $250 тыс.

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