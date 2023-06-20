Специалист по поиску кораблей Шпигель: туристам на батискафе «Титан» может не хватить кислорода
- AFP
- © Joseph Prezioso
«Осуществить подъём батискафа я не вижу какой-то большой проблемы. Нужно какое-то судно, у которого есть достаточно большой барабан, на который намотан трос, который нужно опустить на батискаф. На батискафе есть приспособления, за которые можно совершенно спокойно зацепить и лебёдкой поднять. Задача — найти этот батискаф», — объяснил Шпигель в интервью телеканалу «Звезда».
Он также подчеркнул, что на счету каждая минута, так как людям, находящимся на глубине, может не хватить запасов кислорода.
Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане пропал глубоководный аппарат, предназначенный для доставки туристов к месту кораблекрушения «Титаника», сейчас ведутся поиски субмарины.