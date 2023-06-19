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CBC: береговая охрана США начала поиски субмарины, доставлявшей туристов к «Титанику»

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В Атлантическом океане пропал глубоководный аппарат, предназначенный для доставки туристов к месту кораблекрушения «Титаника», сейчас ведутся поиски субмарины.
CBC: береговая охрана США начала поиски субмарины, доставлявшей туристов к «Титанику»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает CBC News.

Канадская береговая охрана сообщила утром 19 июня, что поисками занимается бостонская береговая охрана.

«Американская группа подтвердила, что поиски ведутся, но не предоставила никаких других подробностей», — говорится в сообщении.

Как утверждается, подводные туры предлагает американская компания OceanGate Expeditions, работающая в Ньюфаундленде. Одна экскурсия стоит порядка $250 тыс.

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