CBC: береговая охрана США начала поиски субмарины, доставлявшей туристов к «Титанику»

В Атлантическом океане пропал глубоководный аппарат, предназначенный для доставки туристов к месту кораблекрушения «Титаника», сейчас ведутся поиски субмарины.

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Об этом сообщает CBC News. Канадская береговая охрана сообщила утром 19 июня, что поисками занимается бостонская береговая охрана. «Американская группа подтвердила, что поиски ведутся, но не предоставила никаких других подробностей», — говорится в сообщении. Как утверждается, подводные туры предлагает американская компания OceanGate Expeditions, работающая в Ньюфаундленде. Одна экскурсия стоит порядка $250 тыс.