CBC: береговая охрана США начала поиски субмарины, доставлявшей туристов к «Титанику»
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Об этом сообщает CBC News.
Канадская береговая охрана сообщила утром 19 июня, что поисками занимается бостонская береговая охрана.
«Американская группа подтвердила, что поиски ведутся, но не предоставила никаких других подробностей», — говорится в сообщении.
Как утверждается, подводные туры предлагает американская компания OceanGate Expeditions, работающая в Ньюфаундленде. Одна экскурсия стоит порядка $250 тыс.