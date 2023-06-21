Исследователь Ингилевич допустил развитие психологических проблем у пассажиров «Титана»

Действительный член Русского географического общества, путешественник, подводный исследователь Александр Ингилевич рассказал в беседе с RT, что у пассажиров пропавшего батискафа «Титан» могут развиться психологические проблемы.

«Что первое разовьётся у пассажиров этого батискафа, это проблемы психологического порядка. Мы не знаем, есть ли у них электричество, возможно, что и нет. Мы не знаем, на сколько этих батарей хватит. Представляете, в полной темноте, на этой глубине температура близка к нулю, скорее +1 °C примерно. Это холод, это переохлаждение. Постоянно быть на этой глубине, в темноте, в любом случае они должны беречь электричество, конечно, это выдержать довольно сложно», — пояснил эксперт.

Он рассказал, что погружался в подобном батискафе в Тихом океане на глубину 300 м.

«Когда батискаф выключает все фонари и слышно лишь жужжание гирокомпаса, это практически полная темнота. И глубина перестаёт быть величиной географической и физической, а становится величиной философской. Когда за спиной космос, над тобой и под тобой космос вот этой темноты, этой воды. Люди неподготовленные, мне сложно представить, даже не хочется представлять, что они там испытывают», — заключил собеседник RT.

Ранее уволенный пилот OceanGate Дэвид Лохридж предупреждал компанию об опасности использования батискафов «Титан».

По данным издания, он неоднократно говорил руководству, что оболочка батискафов не была достаточно протестирована на безопасность.

20 июня стало известно, что Береговая охрана США расширяет зону поиска пропавшего батискафа «Титан», направлявшегося к «Титанику».