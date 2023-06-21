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NBC: уволенный пилот батискафов OceanGate Лохридж предупреждал об их опасности

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Уволенный пилот OceanGate Дэвид Лохридж предупреждал компанию об опасности использования батискафов «Титан».
NBC: уволенный пилот батискафов OceanGate Лохридж предупреждал об их опасности
  • AFP
  • © OceanGate Expeditions

Об этом сообщил NBC со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, он неоднократно говорил руководству, что оболочка батискафов не была достаточно протестирована на безопасность.

Ранее NBC сообщал, что у корпуса пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» были признаки «циклической усталости».

Также известно, что Береговая охрана США расширяет зону поиска пропавшего батискафа «Титан», направлявшегося к «Титанику».

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