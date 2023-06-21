NBC: у корпуса пропавшего батискафа «Титан» имелись признаки «циклической усталости»

У корпуса пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» были признаки «циклической усталости».

Об этом сообщает NBC со ссылкой на интервью основателя OceanGate Стоктона Раша от 2020 года.

Он отмечал, что из-за признаков «циклической усталости» корпуса батискафа максимальная глубина погружения аппарата была снижена до трёх тысяч метров.

При этом в материале сказано, что обломки «Титаника», находятся на глубине 3 800 метров.

По информации NBC, в презентации от 2019 года для океанографической лаборатории OceanGate отмечала, что максимальная глубина погружения аппарата также составляет три тысячи метров.

Ранее телеканал CNN сообщил, что береговая охрана США расширяет зону поиска пропавшего батискафа «Титан», направлявшегося к «Титанику».

Госсекретарь Франции по вопросам морей Эрве Бервиль сообщил, что Французский научно–исследовательский институт эксплуатации морских ресурсов направил свой корабль к месту исчезновения батискафа «Титан», направлявшегося к «Титанику».

В понедельник, 19 июня, компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера «Титаник».