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Береговая охрана США: в поисках «Титана» обследован район «размером с Коннектикут»

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Береговая охрана США расширяет зону поиска пропавшего батискафа «Титан», направлявшегося к «Титанику».
Береговая охрана США: в поисках «Титана» обследован район «размером с Коннектикут»
  • AFP
  • © Joseph Prezioso

Об этом сообщает CNN.

Контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер сказал, что спасатели «работали всю ночь», был обследован район «размером с Коннектикут». 

В настоящеев время планируется вести поиск на глубине.

В понедельник, 19 июня, компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера «Титаник».

По имеющимся данным, на борту находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье, 18 июня.

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