Франция направила корабль с роботом-разведчиком к месту исчезновения батискафа «Титан»

Госсекретарь Франции по вопросам морей Эрве Бервиль сообщил, что Французский научно–исследовательский институт эксплуатации морских ресурсов направил свой корабль к месту исчезновения батискафа «Титан», направлявшегося к «Титанику».

Его слова приводит газета Le Figaro.

Отмечается, что на борту корабля будет находиться робот-разведчик, который способен погружаться на большую глубину.

По словам Бервиля, робот должен будет спуститься на глубину 4 тыс. м.

В понедельник, 19 июня, компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели лайнера «Титаник».

По имеющимся данным, на борту находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье, 18 июня.