Франция направила корабль с роботом-разведчиком к месту исчезновения батискафа «Титан»
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Его слова приводит газета Le Figaro.
Отмечается, что на борту корабля будет находиться робот-разведчик, который способен погружаться на большую глубину.
По словам Бервиля, робот должен будет спуститься на глубину 4 тыс. м.
В понедельник, 19 июня, компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели лайнера «Титаник».
По имеющимся данным, на борту находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье, 18 июня.