В Польше потребовали разъяснить причины импорта нефти из России в течение года

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Юлия Гуреева
Депутат польского сейма Александра Гаевская обратилась к министру климата и окружающей среды Анне Москве по поводу импорта российской нефти в Польшу. В частности, она поинтересовалась, почему топливо ввозилось в страну в течение года, несмотря на украинский конфликт. С запросом политика ознакомился RT.
В Польше потребовали разъяснить причины импорта нефти из России в течение года
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По словам Гаевской, в этом году Польша была самым большим импортёром нефти из России среди всех стран Евросоюза — только в январе Варшава получила 490 тыс. т российского сырья. 

При этом депутат подчеркнула, что ситуация «вызывает серьёзные сомнения», учитывая, что польское правительство, в том числе премьер-министр Матеуш Моравецкий, многократно «поучало лидеров стран Западной Европы, чтобы те как можно быстрее разорвали все экономические связи с государством», участвующим в вооружённом конфликте на Украине.

«Почему, несмотря на агрессию России в отношении Украины, российская нефть и далее поставлялась на территорию Польши?» — спросила парламентарий. 

В своём письме она также напомнила, что глава нефтегазовой компании Orlen Даниэль Обайтек сообщил об остановке поставок в Польшу нефти из России по трубопроводу «Дружба» 25 февраля. Между тем в течение 2022 года сырьё из России по-прежнему ввозилось в Польшу. 

«В этом плане появились обвинения в посредственной поддержке вооружённой промышленности России», — заявила Гаевская.

Она попросила министра предоставить данные о том, сколько тонн российской нефти было импортировано в период с 24 февраля 2022 года по 25 февраля 2023-го и на какую сумму.

4 апреля руководитель польской Orlen заявил, что компания отказалась от последнего контракта с российской «Татнефтью». 

Как пояснил ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Orlen пытается представить Россию ненадёжным поставщиком. 

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