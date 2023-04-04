Глава польской Orlen Обайтек сообщил об отказе от поставок российской нефти

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Глава крупнейшей польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек в эфире телеканала Polsat заявил, что компания отказалась от последнего контракта с Россией на поставки нефти, заключённого с компанией «Татнефть».

«После визита президента (США Джо. — RT) Байдена, когда перестала поступать нефть, у нас был аргумент, чтобы отказаться от соглашения. Это случилось несколько дней назад», — цитирует его ТАСС.

Также он заявил, что компания не понесёт дополнительных убытков из-за такого решения.

Обайтек объяснил, что в контракте был пункт о праве разрыва соглашения, если «нефть не будет поступать определённое время».

25 февраля Обайтек заявил об остановке поставок в Польшу нефти из России по трубопроводу «Дружба».

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