Польский Orlen может потребовать от России компенсации за прекращение поставок нефти

Польский энергетический концерн Orlen изучает возможность потребовать от российских компаний компенсации за прекращение поставок нефти и газа, заявил глава группы компаний Даниель Обайтек.

Об этом он сказал в эфире Zet.

«Мы будем этот вопрос рассматривать. Это всё содержится в договорах, о которых я не могу говорить. Вопрос компенсаций от России изучается», — цитирует его РИА Новости.

Агентство напоминает, что у Orlen остался контракт на поставки нефти с российской «Татнефтью», он действует до декабря 2024 года.

По контракту концерн покупал 200 тыс. т сырья в месяц, но «Транснефть» 27 февраля сообщила о прекращении транспортировки из-за отсутствия маршрутных поручений.

25 февраля Обайтек заявил об остановке поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба» в Польшу.