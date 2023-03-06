Польский Orlen может потребовать от России компенсации за прекращение поставок нефти
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире Zet.
«Мы будем этот вопрос рассматривать. Это всё содержится в договорах, о которых я не могу говорить. Вопрос компенсаций от России изучается», — цитирует его РИА Новости.
Агентство напоминает, что у Orlen остался контракт на поставки нефти с российской «Татнефтью», он действует до декабря 2024 года.
По контракту концерн покупал 200 тыс. т сырья в месяц, но «Транснефть» 27 февраля сообщила о прекращении транспортировки из-за отсутствия маршрутных поручений.
25 февраля Обайтек заявил об остановке поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба» в Польшу.