В ЕП подняли вопрос о введении санкций против Китая в случае поставок оружия России

Евродепутат из Нидерландов Тейс Реутен поднял вопрос о возможности введения санкций против Китая в случае, если будет установлено, что Пекин поставляет оружие России для его дальнейшего использования «против Украины». Такой тезис содержится в обращении парламентария к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю. RT ознакомился с документом.

Как заявил Реутен, издание Politico ранее писало, что государственная оборонная корпорация КНР NORINCO якобы «поставила России 1 тыс. штурмовых карабинов CQ-A 5,56 для потенциального использования против Украины».

На этом фоне евродепутат обратился к Боррелю с вопросом, может ли тот подтвердить эти сведения.

«Если да, то считает ли Боррель, что данные поставки вооружений пересекают красную линию? Если нет, может ли он указать, какие виды поставок вооружений будут считаться пересечением этой линии? Если да, то какие ограничительные и дипломатические меры в отношении КНР он предложит Совету ЕС?» — уточнил Реутен.

Политолог Иван Мезюхо, комментируя в беседе с RT запрос Реутена, выразил мнение, что само обсуждение такой инициативы — введения санкций против Китая за якобы поставки оружия другим странам — можно назвать ярким проявлением двойных стандартов.

«Что это вообще значит? Европейский союз может поставлять оружие Украине, заявляя о том, что не является участником конфликта, а другие державы не могут делать того же в отношении России, если она вдруг решила бы изъявить соответствующее желание? Хочу подчеркнуть, что на данный момент общественности неизвестно о поставках китайского оружия в Россию», — объяснил свою позицию Мезюхо.

Вместе с тем он усомнился, что Европа сегодня в состоянии сдержать экономический рост Китая путём введения санкций.

«Потенциальные санкции могут только разозлить Пекин... Если европейцы пойдут на полномасштабные санкции против Китая, они лишь ускорят разрушение старой, несправедливой западной глобальной политической модели, ведь на наших глазах уже сегодня выстраивается новый многополярный мир, который зиждется на принципах антиколониализма», — резюмировал эксперт.

В конце марта председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом, в рамках которого встретился с президентом страны Владимиром Путиным. Переговоры сторон завершились подписанием двух совместных заявлений.

В документах среди прочего говорилось, что ответственный диалог является оптимальным путём для устойчивого урегулирования кризиса на Украине.

Вместе с тем в заявлениях Москва и Пекин призывали прекратить все шаги, способствующие эскалации напряжённости на Украине и затягиванию боевых действий, а также «избежать дальнейшей деградации кризиса вплоть до его перехода в неконтролируемую фазу».

5 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии доказательств предоставления Китаем оружия России и пригрозил Пекину последствиями в случае реализации соответствующих поставок.