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Путин: Запад специально объявил о поставках снарядов Киеву во время переговоров России и КНР

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Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Запад специально объявил о поставках снарядов Киеву во время переговоров России и Китая.
Путин: Запад специально объявил о поставках снарядов Киеву во время переговоров России и КНР
  • РИА Новости

«В этот же день, когда председатель Си Цзиньпин рассказывал мне и показывал, доказывал положительные стороны китайского плана урегулирования на Украине мирными средствами, в этот же день мы узнали о поставках миллиона снарядов на Украину со стороны западных стран, со стороны поджигателей этого конфликта», — сказал он.

Путин добавил, что на следующий день, прямо перед встречей с прессой, стало известно о планах Британии поставить киевскому режиму снаряды с обеднённым ураном.

«Как будто специально это сделали западники для того, чтобы как-то или переговоры наши сорвать, или повлиять на них, я даже не знаю зачем, но складывается впечатление, что сделано это было сознательно», — отметил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что украинские боевики используют за сутки около 5 тыс. снарядов, а США только за месяц производят 15 тыс. снарядов.

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