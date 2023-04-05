Столтенберг пригрозил Китаю последствиями за поставки оружия России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии доказательств предоставления Китаем оружия России и пригрозил Пекину последствиями в случае поставок.

«У НАТО нет доказательств предоставления Китаем летальной помощи России, но такая помощь стала бы исторической ошибкой и имела бы существенные последствия», — цитирует его РИА Новости.

При этом генсек альянса отказался уточнить, о каких именно последствиях идёт речь.

«В Китае знают, что такие последствия могут наступить», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила главе МИД КНР Цинь Гану о недопустимости поставок оружия России.

Также сообщалось, что США пытаются выяснить, готовы ли их союзники ввести санкции в отношении КНР.

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк в свою очередь пригрозил Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России.