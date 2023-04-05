Столтенберг пригрозил Китаю последствиями за поставки оружия России
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«У НАТО нет доказательств предоставления Китаем летальной помощи России, но такая помощь стала бы исторической ошибкой и имела бы существенные последствия», — цитирует его РИА Новости.
При этом генсек альянса отказался уточнить, о каких именно последствиях идёт речь.
«В Китае знают, что такие последствия могут наступить», — добавил он.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила главе МИД КНР Цинь Гану о недопустимости поставок оружия России.
Также сообщалось, что США пытаются выяснить, готовы ли их союзники ввести санкции в отношении КНР.
Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк в свою очередь пригрозил Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России.