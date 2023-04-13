В ФРГ подняли вопрос о рисках распространения ядерного оружия из-за планов России разместить ТЯО в Белоруссии

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Представители фракции Die Linke в бундестаге напомнили, что в конце марта Владимир Путин объявил о намерении России разместить своё тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. На этом фоне они обратились к правительству Германии с рядом вопросов, в том числе видит ли кабмин «риск распространения ядерного оружия» из-за планов Москвы. RT ознакомился с документом, содержащим соответствующие формулировки.
В ФРГ подняли вопрос о рисках распространения ядерного оружия из-за планов России разместить ТЯО в Белоруссии
  • AP

«Мы спрашиваем федеральное правительство: видит ли оно в заявлении России о размещении ядерного оружия в Белоруссии риск распространения ядерного оружия? Какие конкретные планы по ядерному нераспространению и разоружению оно представит на саммите G7 в Хиросиме в мае?» — поинтересовались члены фракции.

Вместе с тем они решили уточнить у правительства ФРГ, противоречит ли размещение ядерного оружия в Белоруссии Договору о нераспространении ядерного оружия, «даже если фактический контроль над этими ядерными боеголовками остаётся за Россией». 

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Белоруссии к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков впоследствии заявил, что возможное размещение тактических ядерных боезарядов на территории страны является вынужденной реакцией на угрозы нацбезопасности.

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