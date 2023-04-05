Билл Клинтон выразил сожаление, что заставил Украину отказаться от ядерного оружия

Экс-президент США Билл Клинтон сожалеет, что в 1994 году заставил Украину отказаться от ядерного оружия.

«Я чувствую личный вклад, потому что я заставил их согласиться на отказ от своего ядерного оружия», — сказал Клинтон в интервью ирландскому телеканалу RTE.

По его словам, нынешние события не произошли бы, будь у Украины ядерное оружие.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс пока не наблюдает изменений в размещении ядерного оружия России.

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что на территории Белоруссии к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

Председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия на территории республики — это мера сдерживания.