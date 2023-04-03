Newsweek: в США призвали не игнорировать российские угрозы о применении ядерного оружия

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Специалисты в области ядерной энергетики предостерегли власти Соединённых Штатов от игнорирования сигналов Кремля.
Newsweek: в США призвали не игнорировать российские угрозы о применении ядерного оружия
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Об этом пишет Newsweek.

«Западные союзники не прислушиваются к предупреждениям России и продолжают предоставлять Украине всё больше оружия», — говорится в публикации.

Отмечается, что игнорирование заявлений Кремля может поставить под угрозу весь мир.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс пока не наблюдает изменений в размещении ядерного оружия России.

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что на территории Белоруссии к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

Председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия на территории республики — это мера сдерживания.

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