Трамп призвал молиться после решения Путина по ядерному оружию
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«Эту ситуацию вызвали мы. Вот что происходит, когда вашим правительством управляют некомпетентные люди. Всё, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь», — заявил Трамп.
Его слова приводит Newsweek.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.
В белорусском МИД заявили, что размещение ядерных боезарядов на территории Белоруссии без передачи Минску контроля за ними не противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС готов ввести новые санкции при размещении Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии.