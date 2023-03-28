Трамп призвал молиться после решения Путина по ядерному оружию

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американцам нужно молиться после решения президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

«Эту ситуацию вызвали мы. Вот что происходит, когда вашим правительством управляют некомпетентные люди. Всё, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь», — заявил Трамп.

Его слова приводит Newsweek.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

В белорусском МИД заявили, что размещение ядерных боезарядов на территории Белоруссии без передачи Минску контроля за ними не противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС готов ввести новые санкции при размещении Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии.