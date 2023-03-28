В МИД Белоруссии прокомментировали размещение в стране ядерных боезарядов

В белорусском МИД заявили, что размещение ядерных боезарядов на территории Белоруссии без передачи Минску контроля за ними не противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолётами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолётов, равно как и размещение ядерных боезарядов на территории Белоруссии без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, никоим образом не противоречат положениям статей I и II ДНЯО», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

В МИД также отметили, что подобное не является чем-то новым, так как в НАТО давно существует практика «совместных ядерных миссий».

«На территории европейских стран-членов НАТО хранятся свыше 150 единиц тактического ядерного оружия США, подготовлено более 250 самолётов для их возможного применения», — добавили в министерстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.