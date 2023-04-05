РИА Новости: сына красноярского губернатора Усса поместили в базу розыска Интерпола

Артёма Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса, поместили в базу розыска Интерпола, заявили в правоохранительных органах Италии.

«Согласно нашим сведениям, он уже находился в списке разыскиваемых Интерпола, дальнейшие действия с его пребыванием в базе зависят от США как источника мандата», — сказал источник РИА Новости.

28 октября 2022 года Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест сына губернатора Красноярского края по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере.

Перед этим, 19 октября, о задержании Артёма Усса в Италии по запросу американских властей сообщил Минюст США.

21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию Усса в США, однако 23 марта итальянская газета ANSA сообщила, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на него, сломан. Corriere della Sera писала, что Усс сбежал из-под ареста в Италии с помощью сообщников.

4 апреля мужчина сообщил, что совершил побег и находится в России.

Усс добровольно пришёл в следственный департамент МВД России в Москве, там ему изменили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.