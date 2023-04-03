Во Франции назвали работу полиции в ходе протестов нанесением вреда демократии

Депутат французского парламента Франсуа Рюффен обратился к главе МВД Франции Жеральду Дарманену по поводу работы полицейских на протестах в стране, связанных с пенсионной реформой. По его мнению, в ряде случаев сотрудники полиции нарушают права митингующих. С документом ознакомился RT.

Так, в своём обращении Рюффен интересуется у Дарманена, не планирует ли тот вернуться к поддержанию порядка в стране «в том же стиле, что и во времена протестов «жёлтых жилетов». В частности, депутат имеет в виду случаи применения силы французскими полицейскими в отношении демонстрантов.



«И вот, снова Франция Эммануэля Макрона — кадры, которые облетят весь мир», — заявил Рюффен, говоря о том, как полицейские обращаются с митингующими.

По мнению парламентария, в ситуации, которая к настоящему времени сложилась в стране и которую он назвал «глубоким политическим кризисом», правительство и президент дают лишь «полицейский ответ».

На этом фоне он процитировал положение французской Декларации прав человека и гражданина от 1789 года, в котором говорится, что силы охраны общественного порядка «создаются на благо всех, а не для особой пользы тех, кому они вверены».

«Очевидно, что «силы охраны общественного порядка» сегодня служат не «на благо всех», а для особой пользы вашего правительства, вашего президента. Свою политическую слабость вы прикрываете, маскируете жестокостью. Возможно, господин министр думает, что таким образом он победит. Но здесь он терпит поражение, мы все его терпим», — констатировал Рюффен.



Наряду с этим он спросил Дарманена, понимает ли министр «объём того зла, которое он творит для страны и для демократии».

Беспорядки во Франции начались после того, как 16 марта премьер-министр Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Процедура прошла в обход голосования в нижней палате парламента.

Решение законодателей стало причиной недовольства населения страны. Так, только 28 марта число участников акции протеста достигло примерно 740 тыс. человек. Вместе с этим Всеобщая конфедерация труда (французское профсоюзное объединение) оценивала численность протестующих в 2 млн.

В ходе протестов между полицейскими и демонстрантами часто происходят столкновения.