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Москалькова призвала мир обратить внимание на нарушение прав митингующих во Франции

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала международные правозащитные сообщества обратить внимание на нарушение прав свободы собраний во Франции.
Москалькова призвала мир обратить внимание на нарушение прав митингующих во Франции
  • AP
  • © Jeremias Gonzalez

Об этом она написала в Telegram-канале.

«Обратите, наконец, внимание на вопиющие нарушения права на свободу собраний, которые ежедневно демонстрируют силовые структуры!» — заявила Москалькова.

По её словам, столица Пятой республики уже превратилась в зону боевых действий.

Ранее стало известно, что в ходе столкновений на протестах во Франции против создания оросительных бассейнов для сельскохозяйственных нужд близ коммуны Сен-Солин пострадали более 20 жандармов и семь манифестантов.

22 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что государство должно иметь право прекращать забастовки, которые, по мнению властей, блокируют экономику.

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