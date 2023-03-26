Москалькова призвала мир обратить внимание на нарушение прав митингующих во Франции

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала международные правозащитные сообщества обратить внимание на нарушение прав свободы собраний во Франции.

Об этом она написала в Telegram-канале.

«Обратите, наконец, внимание на вопиющие нарушения права на свободу собраний, которые ежедневно демонстрируют силовые структуры!» — заявила Москалькова.

По её словам, столица Пятой республики уже превратилась в зону боевых действий.

Ранее стало известно, что в ходе столкновений на протестах во Франции против создания оросительных бассейнов для сельскохозяйственных нужд близ коммуны Сен-Солин пострадали более 20 жандармов и семь манифестантов.

22 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что государство должно иметь право прекращать забастовки, которые, по мнению властей, блокируют экономику.