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Более 20 жандармов и семь протестующих пострадали при столкновениях во Франции

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В ходе столкновений на протестах во Франции против создания оросительных бассейнов для сельскохозяйственных нужд близ коммуны Сен-Солин пострадали более 20 жандармов и семь манифестантов.
Более 20 жандармов и семь протестующих пострадали при столкновениях во Франции
  • AP

Глава МВД Франции и заморских территорий Жеральд Дарманен напомнил, что, несмотря на запрет на проведение манифестации, туда прибыли более тысячи человек.

«24 жандарма получили ранения, 23 из них средней тяжести, один человек в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Насколько нам известно, среди манифестантов пострадали семь человек, шесть из них получили травмы средней тяжести, один находится в тяжёлом состоянии, его также эвакуировали вертолётом жандармерии», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, радикально настроенные граждане прибыли к месту протеста с пиротехникой, ёмкостями с горючей смесью и топорами. Жандармы пострадали от «коктейлей Молотова».

Ранее сообщалось, что демонстранты сожгли несколько полицейских машин во время беспорядков около коммуны Сент-Солин на западе Франции.

По предварительным данным, задержаны 11 человек.

18 марта в Париже прошёл митинг против поставок оружия Украине и за выход Франции из Североатлантического альянса.

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