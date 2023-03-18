В Париже проходит марш против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО

В Париже проходит митинг против поставок оружия Украине и за выход Франции из Североатлантического альянса.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в акции под названием «Марш за мир» приняли участие несколько тысяч человек. Они скандируют лозунги «Скорее выйдем из НАТО!», «Урсула, мы тебя не хотим!» и «Макрон, мы не хотим твоей войны».

Кроме того, на плакатах написано: «Стоп войне, спровоцированной США и НАТО».

По словам одного из участников марша Ксавье, Франция давно потеряла независимость в плане принятия решений.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что если бы не недовольство французов, Париж уже отправил бы Киеву танки Leclerc.

12 февраля во Франции прошли акции протеста против участия страны в украинском конфликте и поддержки Парижем политики Североатлантического альянса.