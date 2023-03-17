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Филиппо: Франция отправила бы на Украину танки Leclerc, если бы не недовольство граждан

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Если бы не недовольство французов, Париж уже отправил бы Киеву танки Leclerc, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Думаю, если бы никто не подал голос, Франция уже отправила бы Украине танки Leclerc и ещё больше гаубиц CAESAR. Так что думаю, что позиция народа имеет своё влияние, она останавливает власти и вынуждает умерить пыл в вопросе поставок вооружений», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам французского политика, всё больше граждан Франции хотят, чтобы власти сосредоточились на внутригосударственных вопросах и «не добавляли войну к уже имеющемуся перечню многочисленных проблем».

Ранее газета Le Monde со ссылкой на источник в военных кругах сообщила, что у Франции в наличии находится слишком мало танков Leclerc для передачи их Украине, кроме того, эту технику сложно обслуживать.

По данным издания, Франция может поставить на Украину всего 10—20 таких танков.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за продолжение диалога с Россией.

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