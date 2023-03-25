Несколько полицейских машин сожгли в ходе беспорядков во Франции

Демонстранты сожгли несколько полицейских машин во время беспорядков около коммуны Сент-Солин на западе Франции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кадры телеканала BFMTV.

Манифестанты выступали против создания оросительных бассейнов для сельскохозяйственных нужд.

Отмечается, что полиция активно применяла слезоточивый газ и водомёты, а протестующие в противогазах и касках, прикрываясь от струй воды щитами, забрасывали полицейских петардами и кусками грязи.

В ходе столкновений несколько полицейских автомобилей, стоящих по периметру поля, подожгли при помощи бутылок с горючей смесью.

По предварительным данным, задержаны 11 человек, столкновения продолжаются.

Ранее комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила, что обеспокоена «чрезмерным применением силы» против демонстрантов на акциях протеста против пенсионной реформы во Франции.