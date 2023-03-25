Узнать больше

Несколько полицейских машин сожгли в ходе беспорядков во Франции

Короткая ссылка
Демонстранты сожгли несколько полицейских машин во время беспорядков около коммуны Сент-Солин на западе Франции.
Несколько полицейских машин сожгли в ходе беспорядков во Франции
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кадры телеканала BFMTV.

Манифестанты выступали против создания оросительных бассейнов для сельскохозяйственных нужд.

Отмечается, что полиция активно применяла слезоточивый газ и водомёты, а протестующие в противогазах и касках, прикрываясь от струй воды щитами, забрасывали полицейских петардами и кусками грязи.

В ходе столкновений несколько полицейских автомобилей, стоящих по периметру поля, подожгли при помощи бутылок с горючей смесью.

По предварительным данным, задержаны 11 человек, столкновения продолжаются.

Ранее комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила, что обеспокоена «чрезмерным применением силы» против демонстрантов на акциях протеста против пенсионной реформы во Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить