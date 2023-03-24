Узнать больше

Совет Европы выразил обеспокоенность применением силы против демонстрантов во Франции

Короткая ссылка
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила, что обеспокоена «чрезмерным применением силы» против демонстрантов на акциях протеста против пенсионной реформы во Франции.
Совет Европы выразил обеспокоенность применением силы против демонстрантов во Франции
  • AFP
  • © Charly TRIBALLEAU

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

«Условия, в которых во Франции осуществляется свобода слова и собраний в контексте социального протестного движения против пенсионной реформы, вызывают беспокойство», — отметила Миятович.

По её мнению, насилие со стороны демонстрантов не может оправдывать чрезмерное применение силы французской полицией.

«Имели место инциденты с применением насилия, некоторые из которых были направлены против правоохранительных органов. Но спорадические акты насилия со стороны некоторых демонстрантов… не могут служить оправданием чрезмерного применения силы со стороны агентов (полиции)», — подчеркнула комиссар.

24 марта сообщалось, что число задержанных на акциях протеста против увеличения пенсионного возраста во Франции составило 457.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить