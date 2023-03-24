Совет Европы выразил обеспокоенность применением силы против демонстрантов во Франции

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила, что обеспокоена «чрезмерным применением силы» против демонстрантов на акциях протеста против пенсионной реформы во Франции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

«Условия, в которых во Франции осуществляется свобода слова и собраний в контексте социального протестного движения против пенсионной реформы, вызывают беспокойство», — отметила Миятович.

По её мнению, насилие со стороны демонстрантов не может оправдывать чрезмерное применение силы французской полицией.

«Имели место инциденты с применением насилия, некоторые из которых были направлены против правоохранительных органов. Но спорадические акты насилия со стороны некоторых демонстрантов… не могут служить оправданием чрезмерного применения силы со стороны агентов (полиции)», — подчеркнула комиссар.

24 марта сообщалось, что число задержанных на акциях протеста против увеличения пенсионного возраста во Франции составило 457.