Совет Европы выразил обеспокоенность применением силы против демонстрантов во Франции
- AFP
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.
«Условия, в которых во Франции осуществляется свобода слова и собраний в контексте социального протестного движения против пенсионной реформы, вызывают беспокойство», — отметила Миятович.
По её мнению, насилие со стороны демонстрантов не может оправдывать чрезмерное применение силы французской полицией.
«Имели место инциденты с применением насилия, некоторые из которых были направлены против правоохранительных органов. Но спорадические акты насилия со стороны некоторых демонстрантов… не могут служить оправданием чрезмерного применения силы со стороны агентов (полиции)», — подчеркнула комиссар.
24 марта сообщалось, что число задержанных на акциях протеста против увеличения пенсионного возраста во Франции составило 457.