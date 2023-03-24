﻿Во Франции число задержанных на акциях протеста составило 457

﻿Число задержанных на акциях протеста против увеличения пенсионного возраста во Франции составило 457.

Об этом сообщил глава французского МВД Жеральд Дарманен в эфире телеканала CNews.

По его словам, в результате беспорядков пострадал 441 полицейский и жандарм.

Накануне сообщалось, что протестующие в Париже бросали в полицейских коктейли Молотова и булыжники.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.