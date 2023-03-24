Узнать больше

﻿Во Франции число задержанных на акциях протеста составило 457

Короткая ссылка
﻿Число задержанных на акциях протеста против увеличения пенсионного возраста во Франции составило 457.

Об этом сообщил глава французского МВД Жеральд Дарманен в эфире телеканала CNews.

По его словам, в результате беспорядков пострадал 441 полицейский и жандарм.

Накануне сообщалось, что протестующие в Париже бросали в полицейских коктейли Молотова и булыжники.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить