Протестующие в Париже бросали в полицейских коктейли Молотова и булыжники

В Париже усиливаются беспорядки на акции протеста против пенсионной реформы. Как сообщает РИА Новости, участники протеста кидают в полицию коктейли Молотова и булыжники.

Агентство пишет, что на акции протеста возникло несколько очагов стычек протестующих с полицией.

В частности, протестанты забрасывают полицейских фаерами и петардами, а также кидаются наполненными разными жидкостями пластиковыми и стеклянными бутылками.

При этом полиция разбрасывает вокруг шашки со слезоточивым газом.

Как стало известно ранее, в Париже участники протестов бьют витрины магазинов и жгут мусор.

20 марта Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия правительству республики из-за пенсионной реформы, выдвинутый фракцией партии Марин Ле Пен «Национальное объединение». До этого был отклонён ещё один вотум, выдвинутый оппозиционной группой LIOT.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что государство должно иметь право прекращать забастовки, которые, по мнению властей, блокируют экономику.