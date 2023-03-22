Макрон заявил, что у власти должно быть право на подавление протестов для защиты экономики

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что государство должно иметь право прекращать забастовки, которые, по мнению властей, блокируют экономику.

Об этом он сказал в интервью телеканалам TF1 и France 2.

«Когда группы используют крайнее насилие, чтобы нападать на избранных республикой… когда они используют насилие без каких-либо правил, потому что они чем-то недовольны, это больше не республика… Существует блокада (экономики), и надо иметь право устранять эту блокаду, когда она мешает нормальной деятельности», — цитирует Макрона РИА Новости.

Ранее в Париже произошли стычки на митинге после голосования по вотумам недоверия правительству.

По словам Макрона, пенсионная реформа «продолжит свой демократический путь» и должна вступить до конца года в силу.