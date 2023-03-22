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Макрон заявил, что у власти должно быть право на подавление протестов для защиты экономики

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что государство должно иметь право прекращать забастовки, которые, по мнению властей, блокируют экономику.
Макрон заявил, что у власти должно быть право на подавление протестов для защиты экономики
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в интервью телеканалам TF1 и France 2.

«Когда группы используют крайнее насилие, чтобы нападать на избранных республикой… когда они используют насилие без каких-либо правил, потому что они чем-то недовольны, это больше не республика… Существует блокада (экономики), и надо иметь право устранять эту блокаду, когда она мешает нормальной деятельности», — цитирует Макрона РИА Новости.

Ранее в Париже произошли стычки на митинге после голосования по вотумам недоверия правительству.

По словам Макрона, пенсионная реформа «продолжит свой демократический путь» и должна вступить до конца года в силу.

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