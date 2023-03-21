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Во Франции бастующих сотрудников НПЗ принудительно выводят на работу

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Правительство Франции принудительно выводит на работу бастующих из-за пенсионной реформы сотрудников НПЗ.
Во Франции бастующих сотрудников НПЗ принудительно выводят на работу
  • AP
  • © Daniel Cole

Об этом в эфире радио RTL заявил официальный представитель кабмина Оливье Веран.

Он также добавил, что работников будут заставлять работать и в дальнейшем.

«Сотрудников возвращают к работе. Мы видим, что есть станции, на которых не хватает топлива, и что французы ограничены в передвижении из-за протестных акций. Сотрудники будут и далее привлекаться к работе везде, где это необходимо», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Париже произошли стычки на митинге после голосования по вотумам недоверия правительству.

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