Во Франции бастующих сотрудников НПЗ принудительно выводят на работу

Правительство Франции принудительно выводит на работу бастующих из-за пенсионной реформы сотрудников НПЗ.

Об этом в эфире радио RTL заявил официальный представитель кабмина Оливье Веран.

Он также добавил, что работников будут заставлять работать и в дальнейшем.

«Сотрудников возвращают к работе. Мы видим, что есть станции, на которых не хватает топлива, и что французы ограничены в передвижении из-за протестных акций. Сотрудники будут и далее привлекаться к работе везде, где это необходимо», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Париже произошли стычки на митинге после голосования по вотумам недоверия правительству.