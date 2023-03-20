В Париже начались стычки на митинге после голосования по вотумам недоверия правительству
- AP
Как отмечается, полицейские начали применять против протестующих слезоточивый газ.
20 марта национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия правительству республики из-за пенсионной реформы, выдвинутый фракцией партии Марин Ле Пен «Национальное объединение».
До этого был отклонён ещё один вотум, выдвинутый оппозиционной группой LIOT.
16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет.
Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.