Премьер Франции объявила о проведении пенсионной реформы в обход голосования в парламенте
- AFP
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Как пишет РИА Новости, пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет.
Телеканал BFMTV ранее сообщил, что власти Франции решили провести проект пенсионной реформы в стране без голосования в нижней палате на основе 49-й статьи французской Конституции, которая даёт право исполнительной власти принять любой закон без согласования с депутатами.
Депутаты Национального собрания из-за этого потребовали отставки премьер-министра Элизабет Борн.