Премьер Франции объявила о проведении пенсионной реформы в обход голосования в парламенте

Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона о повышении пенсионного возраста в стране. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.

AFP

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