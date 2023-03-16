Французские депутаты требуют отставки премьер-министра из-за пенсионной реформы
- AFP
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Как пишет РИА Новости, депутаты кричат и не дают Борн взять слово для объявления о реформе.
Телеканал BFMTV ранее сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон решил провести проект пенсионной реформы в стране без голосования в нижней палате на основе 49-й статьи французской конституции, которая даёт исполнительной власти право принять любой закон без согласования с депутатами.
Как сообщали французские СМИ ранее, Макрон пригрозил роспуском национального собрания страны в случае провала голосования по проекту пенсионной реформы.