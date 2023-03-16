Французские депутаты требуют отставки премьер-министра из-за пенсионной реформы

Депутаты Национального собрания Франции требуют отставки премьер-министра Элизабет Борн на сессии, посвящённой принятию закона о повышении пенсионного возраста. В это же время премьер пытается объявить о принятии этого закона.

Как пишет РИА Новости, депутаты кричат и не дают Борн взять слово для объявления о реформе.

Телеканал BFMTV ранее сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон решил провести проект пенсионной реформы в стране без голосования в нижней палате на основе 49-й статьи французской конституции, которая даёт исполнительной власти право принять любой закон без согласования с депутатами.

Как сообщали французские СМИ ранее, Макрон пригрозил роспуском национального собрания страны в случае провала голосования по проекту пенсионной реформы.