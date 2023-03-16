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BFMTV: Макрон пригрозил роспуском Нацсобрания при провале голосования по реформе пенсий

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Французский лидер Эммануэль Макрон пригрозил роспуском национального собрания страны в случае провала голосования по проекту пенсионной реформы.

Об этом информирует телеканал BFMTV со ссылкой на правительственный источник.

Отмечается, что Макрон, который встретился в среду вечером в Елисейском дворце с премьер-министром Элизабет Борн и министрами, имеющие отношение к пенсионной реформе, сообщил во время этой встречи об угрозе роспуска собрания в случае провала голосования в зале заседаний.

19 февраля издание Journal du Dimanche со ссылкой на данные опроса IFOP сообщило, что популярность Макрона за последние три года достигла рекордного минимума и составила 32%.

В материале сказано, что рекордно низкие уровни популярности французского лидера связаны с недовольством общественности проведением пенсионной реформы.

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