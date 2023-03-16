BFMTV: власти Франции проведут пенсионную реформу в обход голосования в нижней палате

Президент Франции Эммануэль Макрон решил провести проект пенсионной реформы в стране без голосования в нижней палате на основе 49-й статьи французской конституции, которая даёт право исполнительной власти принять любой закон без согласования с депутатами.

«Совет министров официально уполномочил правительство прибегнуть к ст. 49.3 для принудительного принятия пенсионной реформы в Национальном собрании», — сообщает телеканал BFMTV.

Как сообщали французские СМИ ранее, Макрон пригрозил роспуском национального собрания страны в случае провала голосования по проекту пенсионной реформы.

19 февраля издание Le Journal du Dimanche со ссылкой на данные опроса IFOP сообщило, что популярность Макрона за последние три года достигла рекордного минимума и составила 32%.

В материале сказано, что рекордно низкие уровни популярности французского лидера связаны с недовольством общественности проведением пенсионной реформы.