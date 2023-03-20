Парламент Франции не принял первую из двух резолюций о недоверии правительству

Нацсобрание Франции не приняло первую из двух резолюций оппозиции о недоверии правительству, поданную после принятия премьер-министром страны Элизабет Борн закона о повышении пенсионного возраста в обход голосования парламента.

Об этом пишет Le Parisien.

Отмечается, что французским оппозиционным депутатам не хватило девяти голосов для принятия резолюции, поданной группой LIOT (аббревиатура «Свободы», «Независимости» и «Заморских территорий»).

В ближайшее время ожидается голосование по второй резолюции, которую подготовила партия «Национальное объединение».

16 марта власти Франции решили провести проект пенсионной реформы в стране без голосования в нижней палате на основе 49-й статьи французской конституции, которая даёт право исполнительной власти принять любой закон без согласования с депутатами.

Депутаты Национального собрания из-за этого потребовали отставки премьер-министра Элизабет Борн.

В итоге Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет.