Парламент Франции не принял первую из двух резолюций о недоверии правительству
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Об этом пишет Le Parisien.
Отмечается, что французским оппозиционным депутатам не хватило девяти голосов для принятия резолюции, поданной группой LIOT (аббревиатура «Свободы», «Независимости» и «Заморских территорий»).
В ближайшее время ожидается голосование по второй резолюции, которую подготовила партия «Национальное объединение».
16 марта власти Франции решили провести проект пенсионной реформы в стране без голосования в нижней палате на основе 49-й статьи французской конституции, которая даёт право исполнительной власти принять любой закон без согласования с депутатами.
Депутаты Национального собрания из-за этого потребовали отставки премьер-министра Элизабет Борн.
В итоге Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет.