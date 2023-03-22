Макрон заявил, что пенсионная реформа «продолжит свой демократический путь»

Предложенная правительством пенсионная реформа «продолжит свой демократический путь» и должна вступить до конца года в силу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью TF1 и France 2.

«Этот текст продолжит свой демократический путь... Нужно дождаться официальной позиции Конституционного совета по поводу законопроекта», — цитирует его ТАСС.

Глава государства напомнил, что все формальные процедуры уже были соблюдены.

Макрон выразил надежду на то, что реформа вступит в силу до конца года.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен ранее сообщил, что 855 человек были задержаны в стране во время манифестаций против пенсионной реформы.

Официальный представитель кабмина Оливье Веран заявил, что правительство Франции принудительно выводит на работу бастующих из-за пенсионной реформы сотрудников НПЗ.