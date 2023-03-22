BFMTV: более 850 человек задержали во Франции на митингах против пенсионной реформы

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что 855 человек были задержаны в стране во время манифестаций против пенсионной реформы. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«С четверга во Франции были задержаны 855 человек, из них 729 — в Париже. 843 человека были помещены под стражу», — цитирует Дарманена РИА Новости.

Ранее официальный представитель кабмина Оливье Веран заявил, что правительство Франции принудительно выводит на работу бастующих из-за пенсионной реформы сотрудников НПЗ.

Мэрия Парижа открыла кризисный штаб для борьбы с последствиями протестов в столице Франции, которые были вызваны пенсионной реформой, принятой властями в обход голосования в парламенте.