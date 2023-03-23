В Париже протестующие против пенсионной реформы бьют витрины магазинов
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Сотрудники полиции пытаются разогнать протестующих слезоточивым газом.
Также акции протеста проходят в других городах Франции, в том числе в Ренне.
В Ницце в акции протеста против пенсионной реформы приняли участие 5,2 тыс. человек.
В Тулоне, как сообщает полиция, на акцию протеста вышли 12 тыс. человек.
20 марта Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия правительству республики из-за пенсионной реформы, выдвинутый фракцией партии Марин Ле Пен «Национальное объединение».
До этого был отклонён ещё один вотум, выдвинутый оппозиционной группой LIOT.
16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет.
Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.