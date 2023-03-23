В Париже протестующие против пенсионной реформы бьют витрины магазинов

В Париже участники протестов, недовольные пенсионной реформой, бьют витрины магазинов и жгут мусор.

Сотрудники полиции пытаются разогнать протестующих слезоточивым газом.

Также акции протеста проходят в других городах Франции, в том числе в Ренне.

В Ницце в акции протеста против пенсионной реформы приняли участие 5,2 тыс. человек.

В Тулоне, как сообщает полиция, на акцию протеста вышли 12 тыс. человек.

20 марта Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия правительству республики из-за пенсионной реформы, выдвинутый фракцией партии Марин Ле Пен «Национальное объединение».

До этого был отклонён ещё один вотум, выдвинутый оппозиционной группой LIOT.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет.

Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.