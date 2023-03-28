Во Франции произошли столкновения протестующих с полицией в день всеобщей забастовки

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Во Франции в день всеобщей забастовки в ряде городов произошли столкновения протестующих против пенсионной реформы с полицейскими.
Во Франции произошли столкновения протестующих с полицией в день всеобщей забастовки
  • AP
  • © Jeremias Gonzalez

Об этом сообщил BFMTV.

В акциях протеста по всей Франции участвуют десятки тысяч граждан.

В том числе протесты и столкновения произошли в Лионе, Тюле, Лилле, Ренне, Гере, Нанте и Ла-Рошеле. 

Полиция в свою очередь применила водомёты и слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что акция против пенсионной реформы началась в Париже по призыву профсоюзов.

Беспорядки в стране начались после того, как 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.

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