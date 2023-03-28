Во Франции произошли столкновения протестующих с полицией в день всеобщей забастовки
- AP
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Об этом сообщил BFMTV.
В акциях протеста по всей Франции участвуют десятки тысяч граждан.
В том числе протесты и столкновения произошли в Лионе, Тюле, Лилле, Ренне, Гере, Нанте и Ла-Рошеле.
Полиция в свою очередь применила водомёты и слезоточивый газ.
Ранее сообщалось, что акция против пенсионной реформы началась в Париже по призыву профсоюзов.
Беспорядки в стране начались после того, как 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.