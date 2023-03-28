В Париже проходит общенациональная акция против пенсионной реформы

Акция против пенсионной реформы началась в Париже по призыву профсоюзов.

Об этом сообщает РИА Новости.

В акции участвуют несколько десятков тысяч человек.

Колонна демонстрантов стартовала от площади Республики, а шествие завершится на площади Нации.

Протестующие скандируют лозунги «Не трогайте наши пенсии», «Макрон, уходи».

Беспорядки в стране начались после того, как 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.