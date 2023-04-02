Более тысячи правоохранителей и пожарных пострадали во Франции за две недели протестов

За две недели более 1 тыс. сотрудников полиции, жандармерии и пожарной охраны получили ранения при пресечении массовых беспорядков против пенсионной реформы.

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

«С 16 марта 1093 сотрудника полиции, жандармерии и пожарной охраны получили ранения», — рассказал Дарманен.

По его словам, было совершено более 2,5 тыс. поджогов и 316 нападений на общественные учреждения.

28 марта акция против пенсионной реформы прошла в Париже.

Улицы Парижа на фоне массовых протестов оказались завалены горами мусора. Как отмечали в городской мэрии 27 марта, в очереди на вывоз было около 7,5 тыс. т мусора.

Беспорядки в стране начались после того, как 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.