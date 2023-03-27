Париж на фоне забастовок оказался завален горами мусора

Улицы Парижа на фоне массовых протестов против пенсионной реформы оказались завалены горами мусора, который стал источником неприятного запаха и мешает жителям. Как отметили в городской мэрии, в очереди на вывоз находится около 7500 т мусора.

Об этом сообщает РИА Новости.

Так, например, жители 17-го парижского округа были вынуждены обратиться в частную клининговую компанию, чтобы вывезти мусор, который скопился из-за забастовки мусорщиков, отметил BFMTV.

Ранее сообщалось, что демонстранты сожгли несколько полицейских машин во время беспорядков около коммуны Сент-Солин на западе Франции.

Беспорядки начались после того, как 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.