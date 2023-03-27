Париж на фоне забастовок оказался завален горами мусора
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Об этом сообщает РИА Новости.
Так, например, жители 17-го парижского округа были вынуждены обратиться в частную клининговую компанию, чтобы вывезти мусор, который скопился из-за забастовки мусорщиков, отметил BFMTV.
Ранее сообщалось, что демонстранты сожгли несколько полицейских машин во время беспорядков около коммуны Сент-Солин на западе Франции.
Беспорядки начались после того, как 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.