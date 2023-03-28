МВД Франции: число участников протестов против пенсионной реформы достигло 740 тысяч

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Число участников акции протеста против пенсионной реформы во Франции достигло около 740 тыс., сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Министерство внутренних дел.
МВД Франции: число участников протестов против пенсионной реформы достигло 740 тысяч
  • AP
  • © Daniel Cole

Вместе с этим Всеобщая конфедерация труда (французское профсоюзное объединение) оценивает численность протестующих в 2 млн.

28 марта во Франции в день всеобщей забастовки в ряде городов произошли столкновения протестующих против пенсионной реформы с полицейскими.

Беспорядки в стране начались после того, как 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.

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