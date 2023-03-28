МВД Франции: число участников протестов против пенсионной реформы достигло 740 тысяч
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Вместе с этим Всеобщая конфедерация труда (французское профсоюзное объединение) оценивает численность протестующих в 2 млн.
28 марта во Франции в день всеобщей забастовки в ряде городов произошли столкновения протестующих против пенсионной реформы с полицейскими.
Беспорядки в стране начались после того, как 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.