МВД Франции: число участников протестов против пенсионной реформы достигло 740 тысяч

Число участников акции протеста против пенсионной реформы во Франции достигло около 740 тыс., сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Вместе с этим Всеобщая конфедерация труда (французское профсоюзное объединение) оценивает численность протестующих в 2 млн.

28 марта во Франции в день всеобщей забастовки в ряде городов произошли столкновения протестующих против пенсионной реформы с полицейскими.

Беспорядки в стране начались после того, как 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.