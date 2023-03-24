В ЕП призвали Евросоюз признать собственную наивность в отношениях с США

Французский европарламентарий Жордан Барделла посоветовал признать, что в последние годы Евросоюз был наивен в отношениях с Соединёнными Штатами, и предложил Брюсселю наконец заняться разработкой политики, сосредоточенной на защите собственных интересов. С обращением депутата к Еврокомиссии, содержащим эти тезисы, ознакомился RT.

Барделла напомнил, что летом 2022 года в США приняли закон «О снижении инфляции», который предполагает выделение около $400 млрд на финансирование энергетического перехода в стране в течение следующих десяти лет.

Комментируя это решение, президент Франции Эммануэль Макрон выражал мнение, что подобная политика «угрожает раздробить Запад». В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что новый закон США «вызывает обеспокоенность в Европе».

В ответ на заявления европейских политиков Барделла призвал заняться разработкой стратегии, которая была бы сфокусирована на удовлетворении интересов ЕС.

«Вместо того чтобы сожалеть о том, что в глобализованном мире в период кризиса США содействуют росту собственных компаний и рынка труда, не лучше ли было бы Европейскому союзу использовать данную возможность, чтобы признать, насколько наивен он был в последние годы? Задумается ли ЕС наконец о разработке такой политики, приоритетами которой станут реиндустриализация и трудоустройство на его собственной территории?» — заявил он в своём обращении к ЕК.

Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон «О снижении инфляции» в августе 2022-го. В частности, документ предполагает предоставление значительных субсидий производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в Соединённых Штатах.

Как отмечал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, этот закон содержит элементы дискриминации, которые нанесут ущерб компаниям из ЕС, их возможностям экспорта в США, а также способности Европы честно конкурировать с американской продукцией на рынках третьих стран.