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Сенат США поддержал пакет инициатив на $430 млрд по снижению инфляции

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Сенат США одобрил пакет инициатив, направленных на снижение инфляции и предусматривающих выделение властями $430 млрд.
Сенат США поддержал пакет инициатив на $430 млрд по снижению инфляции
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания сената.

Как ожидается, теперь палата представителей конгресса прервёт летние каникулы, чтобы провести голосование по данному пакету инициатив.

Президент США Джо Байден ранее уже заявил, что подпишет документ, если конгресс его утвердит.

Ранее сообщалось, что Ipsos и ABC News организовали опрос, который показал, что, по мнению 69% американцев, ситуация в экономике США в настоящее время ухудшается.

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