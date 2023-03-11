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Депутат Европарламента Уоллес обвинил США в попытке вбить клин между Китаем и Европой

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США и НАТО пытаются вбить клин между Европой и Китаем, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.
Депутат Европарламента Уоллес обвинил США в попытке вбить клин между Китаем и Европой
  • Legion-Media

«США и НАТО убеждают Евросоюз, что Китай является угрозой его безопасности — Китай, который за 40 лет не сбросил ни на кого бомбу. Штаты пытаются вбить клин между Китаем и Европой», — написал он в Twitter.

Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что если США не изменят своей политики по отношению к Китаю, то это приведёт стороны к конфронтации.

До этого официальный представитель ведомства Мао Нин отметила, что продажа Тайваню вооружений США наносит ущерб отношениям Пекина и Вашингтона.

2 марта Госдепартамент США разрешил возможную продажу Тайваню ракет для истребителей F-16.

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