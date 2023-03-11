Депутат Европарламента Уоллес обвинил США в попытке вбить клин между Китаем и Европой
- Legion-Media
«США и НАТО убеждают Евросоюз, что Китай является угрозой его безопасности — Китай, который за 40 лет не сбросил ни на кого бомбу. Штаты пытаются вбить клин между Китаем и Европой», — написал он в Twitter.
Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что если США не изменят своей политики по отношению к Китаю, то это приведёт стороны к конфронтации.
До этого официальный представитель ведомства Мао Нин отметила, что продажа Тайваню вооружений США наносит ущерб отношениям Пекина и Вашингтона.
2 марта Госдепартамент США разрешил возможную продажу Тайваню ракет для истребителей F-16.