Депутат Европарламента Уоллес обвинил США в попытке вбить клин между Китаем и Европой

США и НАТО пытаются вбить клин между Европой и Китаем, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

«США и НАТО убеждают Евросоюз, что Китай является угрозой его безопасности — Китай, который за 40 лет не сбросил ни на кого бомбу. Штаты пытаются вбить клин между Китаем и Европой», — написал он в Twitter.

Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что если США не изменят своей политики по отношению к Китаю, то это приведёт стороны к конфронтации.

До этого официальный представитель ведомства Мао Нин отметила, что продажа Тайваню вооружений США наносит ущерб отношениям Пекина и Вашингтона.

2 марта Госдепартамент США разрешил возможную продажу Тайваню ракет для истребителей F-16.