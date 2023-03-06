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Медведев заявил, что Россия и другие страны могут «забить гвоздь в гроб» неоколониализма

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Россия и другие страны могут забить гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений Запада, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что Россия и другие страны могут «забить гвоздь в гроб» неоколониализма
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что новый многополярный мир будет намного сложнее, чем «двумерная биполярка» или однополярный диктат.

По словам Медведева, для России нет запретных регионов для диалога, так как страна никогда не обладала колониями.

«Если Советский Союз активно способствовал гибели колониальной системы в мире, то теперь мы вместе с другими странами можем вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений западного мира», — написал Медведев.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о закате однополярной модели мирового развития.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества, что члены ШОС противостоят попыткам установить однополярный мир.

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