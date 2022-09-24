Лавров заявил о закате однополярной модели мирового развития

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о закате однополярной модели мирового развития.

«Сегодня решается вопрос о будущем миропорядка — это ясно любому непредвзятому наблюдателю. Вопрос в том, будет ли это порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым «правилам», выгодным только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир — мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма», — заявил он.

По его словам, Россия твёрдо выбрала второй вариант, и вместе с союзниками, партнёрами и единомышленниками призывает работать над его воплощением в жизнь.

«В прошлое уходит однополярная модель мирового развития, которая обслуживала интересы так называемого «золотого миллиарда», чьё сверхпотребление столетиями обеспечивалось за счёт ресурсов Азии, Африки и Латинской Америки», — отметил министр.

Глава МИД России указал, что идёт становление суверенных государств, готовых отстаивать национальные интересы, однако объективные геополитические процессы «воспринимаются Вашингтоном и полностью подчинившимися ему правящими элитами западных стран как угроза их доминирующему положению».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества, что члены ШОС противостоят попыткам установить однополярный мир.